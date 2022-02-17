В Новосибирске завершились поиски 9-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

Поиски мальчика завершены. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске поиски 9-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу, завершены. Об этом сообщили волонтеры.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске и был готов помогать! —сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, ребенок пропал утром в четверг, 17 февраля. Он отправился на занятия, однако до школы он так и не дошел. Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски, однако вскоре появилась информация, что мальчик был найден.

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