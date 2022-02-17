В Новосибирске 9-летний мальчик пропал по пути в школу

Мальчик ушел на учебу, но до школы так и не добрался. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Кировском районе Новосибирска пропал 9-летний мальчик. Утром в четверг, 17 февраля, мальчик ушел на учебу, однако до школы так и не добрался.

— Приметы: рост 145-150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в черную куртку, бордовые штаны, черные ботинки и синюю шапку в полоску. Часто мальчик носит куртку с капюшоном. С собой у него был черный рюкзак.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении ребенка или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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