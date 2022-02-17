В Новосибирске директор НЦПДЖ покидает свою должность

Зоозащитница не назвала причину своего ухода. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новосибирске директор центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева покидает свою должность, которую занимала с 2020 года. Об этом она лично подтвердила КП-Новосибирск.

— Да, покидаю должность, — заявила она.

Кто теперь займет ее должность, неизвестно. Предположительно, новый директор НЦПДЖ будет представлен после 1 марта, когда официально закончится трудовой договор у Светланы Слесаревой.

Напомним, ранее зоозащитники встали на защиту Слесаревой после того, как 10 декабря на заседании комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству было принято решение уволить ее из-за проблем в центре. Активисты написали петицию, в которой просили оставить зоозащитницу на своем посту.

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