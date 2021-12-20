Зоозащитники Новосибирска требуют оставить на посту директора НЦПДЖ

Зоозащитники требуют оставить на посту директора НЦПДЖ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После того, как бывший директор НЦПДЖ был уволен, его место заняла активистка, защитница бездомных собак Светлана Слесарева. Сейчас власти хотят уволить и ее из-за некомпетентности, но активисты яро отстаивают спасительницу животных.

Решение последить за работой действующего директора НЦПДЖ и уволить Светлану Слесареву, если она не исправит проблемы центра, было принято 10 декабря на заседании комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. В ответ активисты создали петицию, в которой потребовали оставить зоозащитницу на посту. Ее подписали уже 3963 человека.

За два года, по информации петиции, Светлана кардинально преобразила Центр. Во-первых, прекратились убийства собак, были куплены щадящие ловушки, обеспечен уход за животными. Во-вторых, в помещениях провели ремонт и оборудовали операционную, привлекли квалифицированных ветеринарных врачей. В-третьих, Слесарева наладила работу с волонтерами и благотворительными фондами.

Депутат Андрей Гудовский со скептицизмом отнесся к Слесаревой в качестве директора НЦПДЖ, так как у нее нет соответствующего опыта: она не управленец, а общественник, поэтому появились проблемы, которые выявила контрольно-счетная палата, — но горсовет принял решение последить за работой до весны 2022 года и, если изменений не будет, уволить зоозащитницу.

Совет также принял решение о постройке Муниципального приюта. Под него выделили землю в Ленинском районе Новосибирска.

— Строительство нового Муниципального приюта дает надежду чиновникам на возможность прибрать к рукам денежные потоки, которые будут направлены на содержание этого приюта. Этого не сделаешь, если руководить приютом будут честные люди, любящие животных и думающие об их благе. Такие люди, как команда Светланы Слесаревой, — уточнили активисты.

Зоозащитники требуют отстранить от работы председателя комитета охраны окружающей среды Марию Сидорову, продлить контракт с нынешним руководителем НЦПДЖ Светланой Слесаревой и производить кадровые решения в сфере обращения с животными только после общественного обсуждения.

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