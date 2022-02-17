В Новосибирске эвакуировали областной суд из-за сообщения о минировании

На месте работает МЧС. Фото: Андрей Пахоруков

В четверг, 17 февраля, в Новосибирске здание областного суда эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в суде.

— У здания стоит МЧС, работают поисковые собаки, — рассказал источник.

Также известно, что запланированные заседания отменили из-за ЧП.

Напомним, ранее в Новосибирске 12 судов региона были эвакуированы из-за сообщения о минировании. По факту минирования стражи порядка начали проверку и пытались найти отправителя сообщения.

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