Ростехнадзор выявил 186 нарушений на заводе «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске

На заводе обнаружили 186 нарушений. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На заводе «Тяжстанкогидропресс» обнаружили 186 нарушений правил пользования топливом и энергией. Информация об этом появилась на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

— В ходе проверочных мероприятий было выявлено 186 нарушений обязательных требований в области электроэнергетики, — указано в сообщении на сайте контролирующего органа.

За время проверки, с 1 по 14 февраля, специалисты обнаружили, что на заводе не ремонтируют оборудование трансформаторных подстанций, а также то, что там отсутствует защита от коррозии заземляющих проводников.

Руководителю предприятия постановили срочно исправить все нарушения, а в отношении юрлица «Тяжстанкогидропресса» завели административные дела по статье о нарушениях правил пользования топливом и энергией.

Напомним, ранее в Новосибирске избрали меру пресечения для двух экс-гендиректоров «Тяжстанкогидропресса».

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