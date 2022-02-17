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Общество17 февраля 2022 7:23

В новосибирском общественном транспорте появятся тревожные кнопки

Рассказываем для чего она
Мария ГРИГОРЯН
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Благодаря тревожным кнопкам на место оперативно будет выезжать Росгвардия.

Благодаря тревожным кнопкам на место оперативно будет выезжать Росгвардия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте Новосибирской области появятся тревожные кнопки, которые экстренно вызовут Росгвардию, если кто-то из пассажиров начнет нарушать порядок. Об этом рассказали в Росгвардии.

— При помощи системы, использующей навигационное оборудование, сообщения о нарушении общественного порядка на объектах общественного транспорта будет поступать на пункт централизованной охраны Росгвардии, — пояснили в ведомстве.

После того, как сигнал будет получен на место оперативно прибудет наряд вневедомственной охраны Росгвардии, чтобы предотвратить нарушения в отношении водителей, кондукторов и пассажиров.

Напомним, ранее Росгвардия опровергла информацию о том, что их сотрудники будут ловить безбилетников в общественном транспорте.

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