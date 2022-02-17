В Росгвардии опровергли информацию о ловле безбилетников в новосибирских автобусах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ряд СМИ распространил информацию о том, что росгвардейцы будут ловить безбилетников в новосибирских автобусах. В Росгвардии эту информацию опровергли.

— Информация, распространяемая отдельными СМИ о том, что представители Росгвардии будут «ловить безбилетников» не соответствует действительности, — говорится в сообщении Росгвардии Новосибирской области.

При этом власти региона прорабатывают вопрос о том, чтобы Росгвардия следила за порядком в общественном транспорте Новосибирска, обеспечивая безопасность граждан.

— При помощи системы, использующей навигационное оборудование, сообщения о нарушении общественного порядка на объектах общественного транспорта будет поступать на пункт централизованной охраны Росгвардии, — пояснили в ведомстве.

Так, в случае получения тревожного сигнала к транспорту будет оперативно выезжать наряд росгвардейцев, чтобы пресечь незаконные действия в отношении водителей, кондукторов и пассажиров.

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