Вице-премьер РФ заявил о достройке одной станции метро в Новосибирске.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В Новосибирске достроят одну станцию метро, а возведение второй остается под вопросом. Об этом в среду, 16 февраля, на правительственном часе в Госдуме заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.
— В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим, — сообщил вице-премьер Росссии.
В Новосибирске точно достроят станцию метро «Спортивная». Ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2022 года. Известно, что открытие объекта приурочили к МЧМ по хоккею 2023.
Ранее власти изучали развитие метро в Новосибирске. Так, установлено, что для того, чтобы продлить одну из двух линий метрополитена «Дзержинскую», требуется 25,3 миллиарда рублей. Этот проект предполагает возведение двух станций метро — «Гусинобродская» и «Молодежная».
Ранее КП-Новосибирск писала, что на станцию метро «Спортивная» подали отопление. Там установили приборы, позволяющие следить за температурой внутри станции.
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