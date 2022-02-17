Вице-премьер РФ заявил о достройке одной станции метро в Новосибирске. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске достроят одну станцию метро, а возведение второй остается под вопросом. Об этом в среду, 16 февраля, на правительственном часе в Госдуме заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

— В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим, — сообщил вице-премьер Росссии.

В Новосибирске точно достроят станцию метро «Спортивная». Ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2022 года. Известно, что открытие объекта приурочили к МЧМ по хоккею 2023.

Ранее власти изучали развитие метро в Новосибирске. Так, установлено, что для того, чтобы продлить одну из двух линий метрополитена «Дзержинскую», требуется 25,3 миллиарда рублей. Этот проект предполагает возведение двух станций метро — «Гусинобродская» и «Молодежная».

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станцию метро «Спортивная» подали отопление. Там установили приборы, позволяющие следить за температурой внутри станции.

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