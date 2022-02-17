В Новосибирске на станции метро «Спортивная» подключили отопление. Фото: пресс-центр мэрии.

В Новосибирске запустили отопление на станции метро «Спортивная». Это произошло в среду, 16 февраля, говорится в Телеграм-канале СГК.

— Подали тепло от ТЭЦ-2 новой станции метро «Спортивная». Для этого в 2021 году построили 168-метровую теплосеть, которая прошла через тоннель в дамбе Октябрьского моста, — уточнили в пресс-службе компании.

В СГК пояснили, что к подаче тепла готовились в течение двух лет. Так, для этого капитально отремонтировали трубопровод в дамбе Октябрьского моста, а еще головной участок ТЭЦ, расположенный на площади Лыщинского.

Известно также, что ООО «СпецТрансСтрой» установили два инженерно-тепловых пункта и магистральный трубопровод. Длина его составляет 93 метра. Помимо этого, на «Спортивной» есть оборудование, позволяющее контролировать температуру внутри станции.

В СГК добавили, что в 2021 году от этой же ТЭЦ тепло получила Ледовая арена. На объект отопление подается пока в том объеме, который требуется для осуществления внутренней отделки.

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