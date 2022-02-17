Семь собак сгорели в новосибирском приюте, а хозяйка осталась на улице с 40 животными

Погибли 7 собак, 3 находятся в ветклинике, еще 40 остались на улице. Фото: скриншоты из видео

Девушка осталась на улице с 40 собаками после пожара в новосибирском доме-приюте «Ушастики». Трагедия произошла вечером в среду, 16 февраля. Об этом волонтеры рассказали на странице приюта в Instagram.

— Я знаю, многие были здесь в гостях. Пока у меня нет слов. Нужна будет помощь. Погибло 7 собак — то, что на данный момент мы смогли опознать. Доставили трех собак в тяжелом состоянии в клинику, — сообщают работники приюта.

Теперь хозяйка приюта Ирина собирает деньги на маленький вагончик 2,4 на 4 метра. Даже такое «жилище» стоит 175 тысяч рублей.

Отмечается, что крупные собаки в будках не пострадали. Волонтеры считают странным тот факт, что пожар произошел практически сразу после поджога в приюте «Сибирский Алабай».

Причины пожара пока неизвестны, однако полиция и МЧС их выясняют, а также устанавливают подробности.

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