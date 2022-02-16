В Новосибирске завершены поиски пенсионера, пропавшего по пути в поликлинику

Мужчина был найден погибшим. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 70-летнего пенсионера, который пропал, отправившись в поликлинику. Напомним, мужчина вышел из дома утром, 15 февраля, однако до врача так и не добрался.

— Найден погибшим поисковым отрядом во время активного поиска, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Приносим свои соболезнования родным и близким.

Поиски мужчины велись почти двое суток. В них принимали участие волонтеры, добровольцы и полиция.

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