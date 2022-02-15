В Новосибирске 70-летний пенсионер пропал по пути в поликлинику

Мужчина пропал по пути в поликлинику. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске пропал 70-летний Николай Иванович Гуков. Пенсионер вышел из дома в Ленинском районе в поликлинику сегодня примерно в 7:30 утра. Однако до врача он так и не добрался.

— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. На переносице есть шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в коричневую (кофейную) дубленку, темно-коричневые брюки, светло-коричневую шапку и черные сапоги.

Мужчине требуется регулярно принимать жизненно важные лекарства. Сейчас волонтеры уже объявили срочный сбор на его поиски.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Николай Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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