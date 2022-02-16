Расписание электричек в Новосибирске 23 февраля 2022 года: как изменится график в выходные

Рассказываем, что изменится в расписании электричек на праздники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время Дня защитника Отечества изменится расписание электричек в Новосибирске 23 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области.

— Пригородные поезда будут ходить по графику выходного дня. Просим пассажиров планировать поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в пресс-службе компании.

Информацию о движении поездов можно уточнить на официальном сайте перевозчика http://express-prigorod.ru/, по телефонам: 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в будни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД.

Напомним, ранее стало известно, каким будет график движения общественного транспорта в Новосибирске на 23 февраля.

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