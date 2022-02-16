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Общество16 февраля 2022 12:49

График работы общественного транспорта в Новосибирске 23 февраля 2022 года: что изменится на праздник

Объясняем, какой будет график работы общественного транспорта в Новосибирске 23 февраля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
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23 февраля транспорт будет ездить по графику выходного дня.

23 февраля транспорт будет ездить по графику выходного дня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет график работы общественного транспорта в Новосибирске 23 февраля 2022 года, рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

— Выпуск подвижного состава общественного транспорта будет осуществляться по графику выходного дня с увеличением интервалов движения, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Узнать график движения нужного вам автобуса, троллейбуса, маршрутного такси или трамвая можно на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Для этого нужно с строке «Расписание» выбрать номер и направление маршрута и выбрать тип расписание «Выходное».

Напомним, ранее стало известно о том, что 23 февраля с 8.00 до 20.00 будет перекрыта дорога от площади Инженера Будагова до Обской, 2. В 21.00 будет дан праздничный салют.

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