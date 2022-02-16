В Новосибирске снизили цену ремонта стоквартирного дома

Теперь ремонт фасада обойдется местным властям в 76 миллионов рублей. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске снизили стоимость ремонта стоквартирного дома на Красном проспекте. Теперь на него потратят 76 миллионов рублей, вместо планируемых 116 миллионов рублей. Об этом рассказали в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

— Первоначальная сметная стоимость на основании разработанной проектно-сметной документации составила 116 миллионов рублей. По информации Фонда модернизации и развития ЖКХ, в ходе аналитической работы по корректному использованию расценок и перечня работ сметная стоимость была снижена до 76 087 895 рубля, — передает слова ведомства ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия отказалась от капитального ремонта стоквартирного дома. Было принято решение об обновлении только фасада за 116 миллионов рублей.

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