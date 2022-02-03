В мэрии Новосибирска отказались от капитального ремонта стоквартирного дома в 2022 году

Стоквартирный дом не будут ремонтировать в 2022 году. Фото: мэрия Новосибирска

По плану на 2022 год на капитальный ремонт 1060 домов выделено всего 7,6 миллиарда рублей. Из них 9 многоквартирных домов пока решили исключить из плана, включая архитектурные памятники Новосибирска — стоквартирный дом и дом Облплана. Об этом на комиссии горсовета сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев.

— Это наш любимый Красный проспект, 16. Там предполагается ремонт фасада стоимостью 116 миллионов рублей, так как это памятник. И Красный проспект, 56 — ремонт фасада сметной стоимостью 24,7 миллиона рублей. Этот дом недавно ремонтировался, поэтому мы вносим предложение не учитывать эти дома в ремонте этого года, — предложил чиновник.

Члены горсовета предположили, что реконструкция таких памятников должна производиться с поддержкой средств из областного бюджета. Также чиновники предложили начинать ремонт аварийных домов с крыши, а не с фасада, чтобы подстраховаться на случай нехватки бюджета и резкого роста цен на стройматериалы.

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