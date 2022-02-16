В Новосибирской области плановую медпомощь планируют вернуть с 1 марта. Фото: Олег Укладов

В Новосибирской области оказание плановой медпомощи и прохождение диспансеризации планируют возобновить с 1 марта. Окончательное решение зависит от эпидобстановки в регионе. Ранее их временно прекратили с 29 января из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

Как объяснил в прямом эфире «Вести Новосибирск» министр здравоохранения региона Константин Хальзов, все зависит от эпидситуации. Так, в некоторых районах области и во многих медучреждениях по сей день доступны плановые приемы и диспансеризация. При этом, как подчеркнул министр здравоохранения, решение о возобновлении самостоятельно принимает руководитель медучреждения.

Ранее сообщалось, что ученый Сергей Седых заявил, что пятая волна ковида в Новосибирской области спадет в марте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber