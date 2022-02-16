Ученый Сергей Седых сообщил, когда пятая волна коронавируса спадет в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский ученый Сергей Седых сообщил, что спад пятой волны коронавируса в Новосибирской области произойдет в марте. Об этом эксперт заявил в прямом эфире «Вести Новосибирск» в среду, 16 февраля.

По словам Седых, число зараженных не может бесконечно расти, поэтому скоро их количество перевалит за максимум. Он уверен, это случится уже в ближайшие дни, как уже произошло в Москве и Санкт-Петербурге.

— Спад этот не будет таким резким, как рост. Эту волну пройдем к середина марта, — заявил Сергей Седых.

Он уточнил, что штамм Омикрон, который бушует в пятую волну очень заразен, — он поражает большее число людей, чем штамм Дельта. При этом число тех, кто тяжело переносит его, меньше. Это же касается и количества госпитализированных. От тяжелого протекания инфекции, по мнению ученого, людей защищает вакцинация.

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