Преподавателей и студентов НГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

В НГУ прошла эвакуация после сообщения о минировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 16 февраля, в НГУ поступили анонимные сообщения о минировании двух университетских корпусов.

— В районе 11 утра 16 февраля на официальную электронную почту в Новосибирский государственный университет поступило анонимное сообщение о минировании корпусов по адресам: ул. Пирогова, д. 2 и ул. Ляпунова, д. 1, — подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.

Из учебного и лабораторного корпусов срочно эвакуировали всех преподавателей и студентов. Сейчас информация передана в соответствующие органы, проводится проверка.

Напомним, вчера эвакуации прошли в торговых центрах Новосибирска.

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