Преподавателей и студентов НГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

В НГУ прошла эвакуация после сообщения о минировании.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 16 февраля, в НГУ поступили анонимные сообщения о минировании двух университетских корпусов.
— В районе 11 утра 16 февраля на официальную электронную почту в Новосибирский государственный университет поступило анонимное сообщение о минировании корпусов по адресам: ул. Пирогова, д. 2 и ул. Ляпунова, д. 1, — подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.
Из учебного и лабораторного корпусов срочно эвакуировали всех преподавателей и студентов. Сейчас информация передана в соответствующие органы, проводится проверка.
Напомним, вчера эвакуации прошли в торговых центрах Новосибирска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145- -03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер