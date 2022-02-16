Комплекс отделочных работ начали выполнять в новом ЛДС в Новосибирске

Остекление завершат к концу недели. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске завершается остекление нового ЛДС. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Телеграм-канале правительства Новосибирской области.

— Остекление «Новосибирск-Арены» завершено на 94%, до конца недели строители завершат монтаж оставшихся стеклопакетов, которые были дополнительно доставлены на объект взамен бракованных и поврежденных при транспортировке, — отметили в Telegram-канале правительства региона.

Почти все документы для подключения тепла уже подготовлены. Отопление в основном здании ледового дворца включат уже после формирования теплового контура, к началу марта.

На остальных аренах уже пустили тепло. Теперь рабочие укладывают там плитку, штукатурят стены и устанавливают пожарный водопровод.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что на стройку наняли еще около 100 рабочих, чтобы закончить арену в срок.

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