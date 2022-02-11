В Новосибирске завершают работы по остеклению строящегося ЛДС

В Новосибирске завершают остекление арены. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на стройке новой ледовой арены почти завершили работы по остеклению фасадов. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— По информации подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», самый крупный блок работ по установке стеклопакетов в уникальные витражные конструкции находится в завершающей стадии. Всего будет установлено 5 480 стеклопакетов — это 11,7 тысяч квадратных метров остекления, — уточняется в сообщении.

Чтобы закончить арену в срок, на стройку наняли еще около 100 рабочих. Внутри стадиона возводят перегородки и заливают полы, строители готовятся к заморозке огромного ледового поля.

Продолжается установка вентиляции, канализации и отопления. Его можно будет подключить в главном здании к началу марта, после завершения теплового контура — так тепло будет сохраняться внутри здания. Пока что отопление подали на малую арену и в универсальный тренировочный зал.

Напомним, ранее в строящемся ЛДС в Новосибирске закончили фальцевание кровли.

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