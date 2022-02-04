В строящемся ЛДС в Новосибирске закончили фальцевание кровли

Фальцевание кровли - основной этап закрытия теплового контура здания. Фото: правительство НСО

В Новосибирске продолжается строительство нового ЛДС к молодежному чемпионату мира по хоккею. На сегодняшний день завершен один из основных этапов закрытия теплового контура всего здания — фальцевание кровли. На очереди монтаж кровли по периферийным зонам.

— В ускоренном темпе занимаются остеклением фасада ЛДС. Также продолжаются работы внутри здания. Уже начали поставлять оборудование, — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Напомним, что уже в марте должны будут дать тепло на весь ЛДС, что позволит приступить к отделочным работам внутри здания.

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