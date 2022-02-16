Губернатор назвал сроки снятия ограничений из-за ковида в Новосибирской области.
Фото: Светлана Макеева
В среду, 16 февраля, стало известно, когда в Новосибирской области начнется снятие введенных из-за ковида ограничений. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» рассказал губернатор региона Андрей Травников.
По словам главы области, снимать ограничения будут поэтапно. Так, с 21 февраля, в регионе завершится всеобщий карантин для школьников. А остальные решения власти примут до конца этой недели.
Ранее карантин в школах области ввели, чтобы снизить число заражений омикроном среди детей. Именно детей стал массово затрагивать новый штамм коронавируса.
— Нагрузка на детское здравоохранение снизилась. Стало снижаться количество заболевших учителей, а оно было большим, — сказал в прямом эфире губернатор.
Также в рамках прямого эфира министра регионального здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в поликлиниках будут восстанавливать плановый прием и диспансеризацию. Их восстановление будет зависеть от эпидобстановки. Сейчас они приостановлены в области до 1 марта.
Ранее ученый Сергей Седых заявил, что пятая волна ковида в Новосибирской области спадет в марте.
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