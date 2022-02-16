Губернатор Андрей Травников рассказал о том, как перенес коронавирус. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 16 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск», посвященном 5-й волне ковида в регионе, рассказал о том, как перенес коронавирус.

— К сожалению, на прошлой неделе переболел. Переболел легко. Коллег-медиков старался не отвлекать — врача не вызывал. Больничный закрыл на пятый день, — сказал губернатор. — Один день температура была, особых симптомов не было. Ну, я думаю, что это все-таки эффект прививок, которые я делал. Если бы не обязательное требование находиться на самоизоляции после положительного теста, я думаю, что на работу можно было бы и раньше выйти, — сказал Андрей Травников.

Ранее сообщалось, что 8 февраля губернатор ушел на самоизоляцию из-за температуры. После он сообщил о подтвержденном ковиде. К работе глава региона вернулся уже 14 февраля.

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