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Общество8 февраля 2022 2:06

Губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию с температурой

Диагноз Андрею Травникову еще не поставили
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию с температурой.

Губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию с температурой.

Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил глава департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

— У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен, — уточнил КП-Новосибирск Сергей Нешумов.

Известно, что Андрей Травников прививался от коронавирусной инфекции.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ковид перенес мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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