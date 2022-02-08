Губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию с температурой.
Фото: Александр ГЛУЗ
Во вторник, 8 февраля, стало известно, что губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил глава департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.
— У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен, — уточнил КП-Новосибирск Сергей Нешумов.
Известно, что Андрей Травников прививался от коронавирусной инфекции.
Ранее КП-Новосибирск писала, что ковид перенес мэр Новосибирска Анатолий Локоть
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