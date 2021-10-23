«Берегите себя!»: Анатолий Локоть рассказал, как переносит коронавирус, и показал фото из больницы

Анатолий Локоть показал фото из больничной палаты. Фото: https://www.instagram.com/a_lokot/

Мэр Новосибирска подтвердил слухи о его болезни. Увидев, что интернет полон предположений о коронавирусе у Анатолия Локтя, он высказался публично.

- Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких! – Написал Анатолий Локоть на своей странице в Instagram.

В подтверждение своих слов мэр выставил свое фото. На нем видно, что Анатолий Локоть самостоятельно делает селфи, находясь в помещении, похожем на больничную палату. Кстати, с довольно неприхотливым интерьером.

Мэр, действительно, ставил прививку от ковида, воспользовавшись Стуником-V. Однако это было еще в первой половине марта, то есть прошло более 7 месяцев.

Незадолго до информации о болезни Анатолий Локоть выкладывал пост с фотографией из санатория со своим комментарием:

- Несколько дней отпуска провел в одном из санаториев нашей области. Поддержал здоровье и восстановил силы. Даже глубокой осенью природа родного края вызывает хороший отклик в душе.

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