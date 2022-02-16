В Новосибирской области число дел о банкротстве увеличилось на 13 % за год

Дела о банкротстве стали заводить намного чаще. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2021 году на 13,4 % возросло количество новосибирцев, запустивших процедуру банкротства. Об этом сообщил глава управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Алексей Легостаев на пресс-конференции ТАСС во вторник, 15 февраля.

— Я так понимаю, это связано с тем, что финансовая грамотность растет, больше людей узнает, что есть возможность в законном порядке избавиться от существующих долгов, — отметил руководитель управления ФНС России по региону.

В 2020 году было заведено всего 3 185 дел о банкротстве, а в 2021 — уже 3 614. Стремительно растет привлекательность банкротства особенно среди физических лиц. Их число за год выросло на 17 процентов.

Алексей Легостаев отметил, что чаще всего люди запускают процедуру банкротства, чтобы погасить долги по кредитам.

Напомним, недавно суд начал процедуру банкротства регоператора «Экология-Новосибирск».

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