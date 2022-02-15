В Новосибирске пожарные эвакуировали двух человек с высоты 20 метров

Сотрудники МЧС сняли двоих человек с высоты 20 метров при помощи пожарной лестницы. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске сотрудники МЧС сняли двоих человек с высоты 20 метров при помощи пожарной лестницы. Так спасатели отрабатывали свои навыки в рамках антитеррористических учений, которые проводились в городе среди всех спецслужб.
— Для отработки практической части специалисты выбрали отель «Hilton». По легенде учений, на кровле десятиэтажного здания остались люди, которым нужна была помощь. Их эвакуировали пожарные при помощи автоколенчатого подъемника, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Спасательную операцию осложняли сильный ветер, наличие пристроек у отеля и припаркованных машин. Для того чтобы эвакуировать условных пострадавших, специалисты поднялись на высоту более 20 метров.
Учения проводились среди разных спецслужб. Фото: ГУ МЧС по НСО
Напомним, масштабные учения в Новосибирске провели в преддверии крупных спортивных мероприятий, которые должны будут пройти в городе в следующем году. Во время тренировки спецслужбы должны были отработать свои навыки реагирования на возможные террористические угрозы.
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