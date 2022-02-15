В центре Новосибирска прошли антитеррористические учения

В Новосибирске прошли антитеррористические учение. Фото: УФСБ по НСО
Во вторник, 15 февраля, в Новосибирске прошли антитеррористические учения «Экран». В них приняли участие сотрудники разных региональных спецслужб.
— Эти учения должны помочь спецслужбам отработать разные механизмы реагирования на возможные террористические угрозы. Они проводятся в преддверии международных спортивных событий, которые должны пройти в Новосибирске, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
В них приняли участи сотрудники разных спецслужб. Фото: УФСБ по НСО
Силовики отработали сценарии с введением с контртеррористической операции, освобождением заложников, проведением аварийно-спасательных, эвакуационных и других работ по ликвидации последствий теракта.
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