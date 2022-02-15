Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-8°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 9:05

В центре Новосибирска прошли антитеррористические учения

Они должны помочь спецслужбам подготовиться к масштабным спортивным мероприятиям
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новосибирске прошли антитеррористические учение. Фото: УФСБ по НСО

В Новосибирске прошли антитеррористические учение. Фото: УФСБ по НСО

Во вторник, 15 февраля, в Новосибирске прошли антитеррористические учения «Экран». В них приняли участие сотрудники разных региональных спецслужб.

— Эти учения должны помочь спецслужбам отработать разные механизмы реагирования на возможные террористические угрозы. Они проводятся в преддверии международных спортивных событий, которые должны пройти в Новосибирске, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

В них приняли участи сотрудники разных спецслужб. Фото: УФСБ по НСО

В них приняли участи сотрудники разных спецслужб. Фото: УФСБ по НСО

Силовики отработали сценарии с введением с контртеррористической операции, освобождением заложников, проведением аварийно-спасательных, эвакуационных и других работ по ликвидации последствий теракта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.