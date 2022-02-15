Полиция начала проверку после массового отравления собак под Новосибирском

Местные жители насчитали минимум 13 погибших животных. Фото: instagram.com/nlisuk6/

После массового отравления собак в селе Марусино под Новосибирском полиция начала проверку. Напомним, ранее местные жители рассказывали о том, что в селе от рук догхантеров погибли как минимум 13 животных. Собаки были разного возраста, многие из них уже были ранее знакомы местным волонтерам.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертизы, которая установит причину смерти животных, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По итогам этой проверки будет принято процессуальное решение.

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