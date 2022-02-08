Под Новосибирском массово отравили собак

Зоозащитники ищут свидетелей отравления собак. Фото: instagram.com/nlisuk6/

Новосибирцы требуют найти виновников массового отравления собак в селе Марусино. Трагедия произошла днем в воскресенье, 6 февраля:

— Сегодня случился наш персональный ад. Массовое отравление собак в Марусино, в выходной и средь бела дня. Погибли все 13 собак, сколько еще жертв — неизвестно. Погибли те, кого мы таскали на горбушках, платили за отлов, стерилизацию. Каждая стерильная собака занимала свою нишу и не пускала других. Жили долго, один старик лет 9, другие по 3-5 лет, — сообщила местная зоозащитница Наталья в своем инстаграме.

Женщина добавила, что жертвами отравления стали мелкие и неагрессивные дворняжки. Сейчас зоозащитники ищут виновников. Они предполагают, что это сделали мужчина и женщина на черном внедорожнике Land Cruiser.

Волонтеры готовят заявление в полицию и просят очевидцев ЧП откликнуться.

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