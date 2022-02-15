Видео, как в Новосибирске спиленное дерево упало на дорогой кроссовер, появилось в сети

Дерево упало на крышу машины. Фото: "АСТ-54"

Появилось видео, как в Новосибирске спиленное дерево упало на припаркованный кроссовер. Напомним, инцидент случился днем во вторник, 15 февраля, в Заельцовском районе.

— Во дворе дома №27А на улице Союза Молодежи 2-й рабочие производили спил деревьев, но в какой-то момент все пошло не по плану и тополь рухнул на крышу автомобиля Volkswagen Tiguan, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

Как пишут в соцсетях очевидцы, рабочие пообещали, что решением этого вопроса займется их начальство. Однако владельцы пострадавшего авто никого так и не дождались, а потом вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске спиленное дерево повредило дорогой кроссовер

В случившемся очевидцы обвинили сотрудников ЖЭУ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.