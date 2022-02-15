В Новосибирске спиленное дерево повредило дорогой кроссовер. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 15 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска спиленное дерево рухнуло на припаркованные машины. Из-за этого авто, по словам местных жителей, получили повреждения.

— Во дворе по дома по адресу 2-я Союза Молодежи, 27 а сотрудники ЖЭУ спилили дерево прямо на припаркованные машины, — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам горожан, весомые повреждения получил автомобиль Volkswagen Tiguan — как раз на кроссовер рухнул ствол дерева.

На момент публикации в ЖЭУ на звонки корреспондента КП-Новосибирск не ответили.

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