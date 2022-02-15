Суд продлил домашний арест экс-замминистру ЖКХ Новосибирской области на 2 месяца

Суд продлил домашний арест Владимиру Нормайкину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый крупный взяточник региона за 2021 год — бывший заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин — останется под домашним арестом еще на 2 месяца. Об этом сообщает Центральный районный суд.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 15.02.2022 продлен срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Нормайкина В.Н., на 02 месяца 00 суток, то есть до 18.04.2022. Постановление не вступило в законную силу, — указано в сообщении.

По информации прокуратуры, Нормайкин получил взятку в размере 2 миллионов 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в декабре 2021 года Владимир Нормайкин вышел из СИЗО — его отпустили под домашний арест.

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