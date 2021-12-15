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Общество15 декабря 2021 7:45

Замминистра ЖКХ по Новосибирской области Владимир Нормайкин вышел из СИЗО

Ему изменили меру пресечения на домашний арест
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Владимира Нормайкина выпустили из СИЗО

Владимира Нормайкина выпустили из СИЗО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра ЖКХ региона Владимир Нормайкин вышел из СИЗО — его отпустили под домашний арест сроком на два месяца. Информацию об этом опубликовали в среду, 15 декабря, на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

— Нормайкину В.Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 02 месяца 00 суток (всего с учетом содержания под стражей до 04 месяцев 00 суток), то есть до 18.02.2022, — говорится в сообщении на сайте суда.

Владимиру Нормайкину на домашнем аресте запретили выходить в интернет и пользоваться телефоном для связи, а также поддерживать контакты со свидетелями и другими участниками уголовного дела.

По информации прокуратуры региона, Нормайкин, получивший взятку в 2 миллиона 5 тысяч рублей, признан самым крупным взяточником в Новосибирской области за 2021 год.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала об обысках и задержании замминистра ЖКХ 18 октября 2021 года.

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