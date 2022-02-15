В Новосибирской области заметно уменьшились обращения в колл-центры

В понедельник, 14 февраля, в колл-центры обратились 20 тысяч человек. Фото: Иван Макеев

В Новосибирской области в два раза снизилось обращение граждан с ОРВИ и коронавирусом в колл-центры. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— Понедельник традиционно самый напряженный день для медиков. Вчера, 14 февраля колл-центры обработали порядка 20 тысяч обращений. При этом, на прошлой неделе мы ежедневно обрабатывали порядка 30 тысяч обращений, на позапрошлой — около 40 тысяч. Видим заметное снижение звонков, — передает слова министра Телеграм-канал «Новосибирь».

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил о том, что к концу февраля высокий уровень заболеваемости коронавирусом в регионе начнет снижаться.

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