В мэрии предупредили новосибирцев об опасности схода снега с крыш

Власти предупредили новосибирцев об опасности таяния снега. Фото: Василий Вахрин

Днем 15 февраля наступит резкое потепление до -3 градусов, поэтому с крыш могут падать тяжелые пласты снега и острые сосульки. Новосибирцам следует быть осторожнее и своевременно очищать кровли от снега. Об этом горожан предупредили в мэрии Новосибирска.

— Руководителям обслуживающих организаций нужно очистить крыши (кровли) от снега и льдообразований, оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками (сигнальными лентами), — напомнили в мэрии.

Ранее начальник МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов предложил усилить работу по очистке крыш от снега и наледи. Также губернатор региона Андрей Травников поручил властям подготовиться к весеннему таянию снега на крышах.

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