Власти Новосибирской области готовятся к сходу снега с крыш и гололеду Фото: Влад КОМЯКОВ

Губернатор Новосибирской области дал поручение властям подготовиться к сходу снега с крыш и гололедным явлениям. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 февраля.

— Риски схода снега, льда с кровли, — мы об этом говорили на прошлой неделе. Просьба еще раз обратить внимание. Погода весенняя уже наступает: снегопады и потепления, — сказал на совещании губернатор.

Усилить работу по очистке крыш от снега и наледи предложил и начальник МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Он упомянул на совещании, что 4 февраля в Московской области из-за снеговой нагрузки обрушилась кровля образовательного учреждения на площади 700 квадратов. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

— Учитывая прогноз на предстоящую неделю, предлагаю активизировать работу по обследованию и очистке крыш зданий. Все средства и силы готовы, — сказал на совещании Виктор Орлов.

Как заявил заммэра Новосибирска Геннадий Захаров, власти уже борются со снегом на крышах, сосульками и наледью. На этой неделе в Новосибирске активизируют работу и снегоуборочной техники.

Ранее КП-Новосибирск писала, что синоптики пообещали на этой неделе потепление до -2 в Новосибирске.

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