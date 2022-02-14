В Новосибирске потеплеет до -2 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на предстоящей неделе потеплеет до -2 градусов. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— На неделе мы ждем вновь смещение к нам с Казахстана очередного циклона. Ждем его завтра, 15 февраля днем, в Новосибирске. Ночью местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью ветер будет юго-восточный, днем — юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами до 14. Температура ночью ожидается -16…-18 градусов, к утру 15 февраля повысится до -9…-11 градусов. А завтра днем, 15 февраля, в Новосибирске будет -2…-4 градуса, — уточнила КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По ее словам, этот циклон не задержится в городе надолго. 16 и 17 февраля Новосибирск окажется в его холодной части.

— 16 февраля ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, температура воздуха -14…-16 градусов, а днем 16 февраля будет -11…-13 градусов. 17 февраля местами ожидается небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный. Температура ночью 17 февраля — -17…-19 градусов, днем снова начнет повышаться: будет -9…-11 градусов, — добавила Марина Виноградова.

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