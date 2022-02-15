В Новосибирске управление молодежной политики возглавил Евгений Твердохлебов. Фото: Анна Терешкова // Инстаграм.

В Новосибирске управление молодежной политики возглавил Евгений Твердохлебов. О новом назначении во вторник, 15 февраля, в Инстаграм написала вице-мэр города Анна Терешкова.

По информации Анны Терешковой, Евгений Твердохлебов — выпускник НГПУ по направлению «История и правоведение». Он занимал должность специалиста комитета по делам молодежи, а также руководил отделом по делам молодежи, культуры и спорту в администрации Ленинского района Новосибирска. Кроме того, известно, что в течение последних двух лет он возглавлял городской молодежный центр «Содружество».

Анна Терешкова отметила, что Евгений Твердохлебов обладает важными для нового начальника качествами — умеет работать в команде, видит новые перспективы и ставит нужные задачи. Вице-мэр пожелала ему удачи на новой должности.

Ранее стало известно, что в Новосибирске назначили нового начальника управления культуры мэрии города. Должность получила Ирина Соловьева.

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