В Новосибирске назначили нового начальника управления культуры мэрии города

Анна Терешкова уверена, что новый начальник сумеет сохранить достижения и традиции культуры региона, а также привнесет в нее новые идеи и направления. Фото: Анна терешкова // Инстаграм.

В понедельник, 14 февраля, стало известно о назначении нового начальника управления культуры мэрии Новосибирска. О кадровых изменениях написала вице-мэр города Анна Терешкова в Инстаграм.

— Владимир Ефимович Державец сегодня покидает должность начальника управления культуры, завтра у него первый рабочий день в качестве директора центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Пресс-конференция состоится 16-го февраля, в 12.00, в ККЦ Маяковский, — написала в соцсети вице-мэр.

По информации Анны Терешковой, со вторника, 15 февраля, пост начальника управления культуры займет Ирина Соловьева. Известно, что она окончила Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «История и культурология». Будучи студенткой 5 курса, Ирина стала комиссаром возрожденного городского штаба студенческих отрядов. Кроме того, с 2013 года была руководителем комитета по делам молодежи.

Анна Терешкова уверена, что новый начальник сумеет сохранить достижения и традиции культуры региона, а также привнесет в нее новые идеи и направления.

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