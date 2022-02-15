Мэр Анатолий Локоть озвучил самые серьезные проблемы Новосибирска

Мэр Новосибирска перечислил главные проблемы города. Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о главных проблемах нашего города. Свое мнение градоначальник озвучил на сессии городского совета депутатов 14 февраля.

— Проблем много, на самом деле, — ответил мэр. — Это проблемы, связанные с дорогами, благоустройством, озеленением, и проблема освещения улиц. Это то, что придает и имиджевый фактор, и улучшает качество жизни в нашем городе, — считает Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр отметил, что названные проблемы являются постоянными, но постепенно решаются. Однако время от времени некоторые из них ощущаются сильнее, а другие отступают на второй план, как проблема общественного транспорта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что развитие общественного транспорта в Новосибирске останется в приоритете в 2022 году.

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