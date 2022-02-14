Развитие общественного транспорта в Новосибирске останется в приоритете в 2022 году

Власти планируют закупку новых трамваев и автобусов. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

14 февраля на сессии Совета депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о работе в 2021 году: бюджет города впервые за много лет получил средства на большую партию автобусов – город закупил 140 единиц, работающих на экологичном топливе, а новая станция метро готова на 73%.

- Еще 50 автобусов ожидаем в июне текущего года, - уточнил Анатолий Локоть. - Сейчас идёт работа по размещению поступивших автобусов на новых площадках ПАТП-4, решается вопрос с набором водительского состава, определяются маршруты, где эти автобусы будут работать.

Городские власти намерены в тесном взаимодействии с депутатами и правительством региона решать вопрос с обновлением троллейбусов:

- Сейчас в городе начали испытания троллейбуса на автономном ходу – разработка уфимских машиностроителей. Он может передвигаться без контактной сети на расстояние около 40 километров благодаря аккумуляторам, - рассказал глава города.

Пока к уфимской разработке присматриваются, тестируют как он будет работать в суровых сибирских условиях. В то же время, подготовлена заявка на приобретение 87 троллейбусов. При этом 52 единиц будут поставлены в 2022 году, 35 единиц – в 2023 году и 22 трамвайных вагонов со сроком поставки в 2024 году.

Значит, скоро по улицам города поедет обновленный и безопасный транспорт.

Один из важнейших итогов работы по развитию общественного транспорта в Новосибирске в 2021 году – выход на финишную прямую строительства станции метро «Спортивной», готовность которой составляет более 70%.

Кстати, в прошлом году приступили к замене аварийных трамвайных путей. Выполнены масштабные работы по ремонту 4-х км трамвайных путей, в том числе капитальный ремонт 2,5 км по ул. Волочаевской.