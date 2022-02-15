Главный каток Новосибирска возле НОВАТа закроют 15 февраля

Каток закроется в 19:00. Фото: Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска

Во вторник, 15 февраля, закроется главный каток Новосибирска в Театральном сквере. Об этом проинформировали в Управлении физической культуры и спорта мэрии города.

— По информации МАУ «Стадион», прокат коньков будет работать до 18:00, а в 19:00 планируется выступление фигуристов Центра зимних видов спорта, — указано в сообщении.

Между тем, у новосибирцев еще есть шанс успеть покататься до закрытия сезона. В городе работают платные катки в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». По понедельникам они открыты с 15:00 до 21:00, а в остальные дни — с 11:00 до 21:00.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, когда уберут новогодний городок в центре города.

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