В Новосибирске уберут новогодний городок в центре города

Демонтаж новогодних украшений начнется с 16 февраля. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В центре Новосибирска демонтируют новогодний городок в Театральном сквере напротив НОВАТа. Об этом рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Инстаграм.

— 15 февраля в 19:00 часов новогоднее пространство в Театральном сквере заканчивает свою работу. С 16 февраля начнутся демонтажные работы, которые мы планируем закончить не позднее 22 февраля. Мы приносим извинения за временные неудобства!, — написала она под постом.

Также вице-мэр заявила, что новогодний городок в следующем новогоднем сезоне 2022-2023 будет украшен совершено по-новому из-за того, что теперь Новогодней столицей России выбран Новосибирск.

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