36-летняя мама из Новосибирска получила корону «Миссис Россия - Вселенная»

Сибирячка работает психологом и сама растит сына. Фото: instagram.com/kati_mar/

Сибирячка Екатерина Марченко победила во всероссийском конкурсе красоты в 36 лет. Женщина стала одной из четырех победительниц «Миссис и Леди Хрустальная корона России — Мира — 2021».

— Мы с командой загадали победу и стремились к ней, очень много готовились, репетировали! Титул «Миссис Россия -Вселенная» еще никогда не доставался Новосибирску Конкурсы красоты мое хобби, но требующие серьезной подготовки! Перед выходом в финале я обнаружила, что у меня испорчено платье. Хорошо, что я была с помощником, и он смог зашить платье прямо на мне, перед выходом, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Марченко.

В среднем, участие в конкурсе красоты обходится женщинам в 50 тысяч рублей, не считая расходов на подготовку, покупку билетов и выступление.

— Я ничего не платила, так ехала как победительница от нашего города. Екатерина подчеркнула — судейство было честным, хотя слухи о договорных победах за 10 млн рублей ходят среди участников, — добавила сибирячка.

Екатерина не в первый раз побеждает на конкурсах красоты. Фото: instagram.com/kati_mar/

— Весь секрет победы не в эффектной внешности, а в женственности, харизме, доброте и благородстве! Я имею 2 высших образования! Первое — высшее юридическое, второе — психологическое (НГУ). Я работаю женским психологом, возглавляя свою академию женственности и процветания! Там показываю женщинам на личном примере, что мы можем все, если по-настоящему этого захотим! Веду здоровый образ жизни, занимаюсь фитнесом, правильно питаюсь, посещаю косметолога и массажиста, — призналась Екатерина Марченко.

Женщина прошла на международный этап конкурса и представит Россию на финале в Азербайджане 30 марта.

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