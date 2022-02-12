В Новосибирской области завершены поиски молодой девушки, пропавшей по пути с работы

Девушка пропала по пути с работы домой. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области завершены поиски 21-летней девушки, которая пропала по пути с работы домой в пятницу, 11 февраля. Об этом сообщили волонтеры.

— После публикации информации об исчезновении девушки в сети, мы получили несколько свидетельств, благодаря которым удалось понять, в каком направлении она могла уехать. В этом жилмассиве, где возможно могла находиться девушка, работала наша группа. Проводилась расклейка объявлений, опрос населения. В планах был также просмотр записей с камер видеонаблюдения. Всю информацию мы передавали полиции, поскольку всегда работаем с ними в тандеме. И вот, сегодня, при выезде на место, полиция сообщила о том, что девушка была найдена, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

С девушкой, к счастью, все в порядке. Она была доставлена в отдел полиции для беседы, а после передана родным.

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