В Новосибирской области ищут молодую девушку в очках, пропавшую по пути домой

Девушка вышла с работы и пропала. Фото: "ЛизаАлерт" НСО

В Новосибирской области в городе Обь волонтеры и полиция ищут 21-летнюю Бородкину Александру Сергеевну, которая после рабочего дня не вернулась домой. О ее местонахождении ничего неизвестно с вечера,10 февраля.

— Девушка работает в городе Обь. После работы должна была сесть на рейс в автобус и ехать в село Алексеевка, но дома не появилась. Позже стало известно, что и в автобусе ее не было. Причин для того, куда-то уйти, уехать, не появится дома, на данный момент нет. Работаем совместно с полицией, сейчас ведем распространение в Сети, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Известно также то, что девушка не появлялась в Сети с момента пропажи, а телефон ее выключен.

Приметы пропавшей: носит очки, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в светло-оливковую куртку с капюшоном, черные брюки, черные полуботинки, черная шапка. С собой у нее так же был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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