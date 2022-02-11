В Новосибирской области на мужчин, избивших полицейских, завели уголовное дело. Фото: Виктор Гусейнов

На мужчин, избивших двух сотрудников полиции в Татарске, завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Татарским межрайонным СО СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ранее КП-Новосибирск писала, что правоохранители прибыли на вызов женщины. Она заявила, что ее родственник устроил дома скандал. Дебошир был пьяным. Когда полицейские приехали на место, в подъезде на них набросились двое агрессоров — 25 и 45 лет. Они избили стражей порядка. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, у одного полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у другого укус на бедре.

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