В Новосибирской области на мужчин, избивших полицейских, завели уголовное дело.
Фото: Виктор Гусейнов
На мужчин, избивших двух сотрудников полиции в Татарске, завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Татарским межрайонным СО СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Ранее КП-Новосибирск писала, что правоохранители прибыли на вызов женщины. Она заявила, что ее родственник устроил дома скандал. Дебошир был пьяным. Когда полицейские приехали на место, в подъезде на них набросились двое агрессоров — 25 и 45 лет. Они избили стражей порядка. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.
Напомним, у одного полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у другого укус на бедре.
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